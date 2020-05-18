Россия распространяет в Европе теории заговора о коронавирусе

, сказал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано. Ложная информация исходит от официальных и поддерживаемых государством изданий, сказал европейский чиновник в интервью немецкой газете Bild. В то же время примеров дезинформации Стано не привел. Ранее немецкое издание уже писало, что Брюссель обеспокоен большим количеством ложных сведений о коронавирусе, которые поступают из России. В Москве на высказывания представителя Еврокомиссии пока не отреагировали.
2020-05-18T03:06:20+03:00
2020-05-18T03:06:20+03:00
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03:06, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…