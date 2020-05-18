Россия распространяет в Европе теории заговора о коронавирусе

, сказал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано. Ложная информация исходит от официальных и поддерживаемых государством изданий, сказал европейский чиновник в интервью немецкой газете Bild. В то же время примеров дезинформации Стано не привел. Ранее немецкое издание уже писало, что Брюссель обеспокоен большим количеством ложных сведений о коронавирусе, которые поступают из России. В Москве на высказывания представителя Еврокомиссии пока не отреагировали.