Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Такие поправки ко второму чтению законопроекта о поддержке экономики подготовило министерство экономического развития. В документе, который оказался в распоряжении газеты «Ведомости», говорится, что такие условия будут действовать до 1 октября. Арендодатель в свою очередь сможет не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено заключенным договором. Поправки рассматриваются в качестве шага навстречу арендодателям, которые говорят о рисках краха рынка и массовых банкротств.
2020-05-18T03:05:54+03:00
2020-05-18T03:05:54+03:00
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03:05, 18 мая 2020
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