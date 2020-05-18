Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Такие поправки ко второму чтению законопроекта о поддержке экономики подготовило министерство экономического развития. В документе, который оказался в распоряжении газеты «Ведомости», говорится, что такие условия будут действовать до 1 октября. Арендодатель в свою очередь сможет не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено заключенным договором. Поправки рассматриваются в качестве шага навстречу арендодателям, которые говорят о рисках краха рынка и массовых банкротств.