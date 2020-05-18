Наемный персонал больницы в Коммунарке получил выплаты за работу с заразившимися коронавирусом

В департаменте здравоохранения Москвы сказали, что выполнили обязательства перед подрядчиками. Деньги перечислили еще на прошлой неделе. Ранее интернет-издание «Открытые медиа» писало, что около 100 сотрудников больницы в Коммунарке, где лечат людей с коронавирусом, пожаловались в администрацию президента. Младшие медсестры, санитарки и технические работники так и не получили обещанные надбавки к зарплате.