Наемный персонал больницы в Коммунарке получил выплаты за работу с заразившимися коронавирусом

В департаменте здравоохранения Москвы сказали, что выполнили обязательства перед подрядчиками. Деньги перечислили еще на прошлой неделе. Ранее интернет-издание «Открытые медиа» писало, что около 100 сотрудников больницы в Коммунарке, где лечат людей с коронавирусом, пожаловались в администрацию президента. Младшие медсестры, санитарки и технические работники так и не получили обещанные надбавки к зарплате.
2020-05-18T03:05:28+03:00
2020-05-18T03:05:28+03:00
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03:05, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…