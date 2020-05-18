Центризбирком сможет проводить досрочное голосование вне помещений, которые предназначены для проведения выборов

Это следует из поправок к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Госдумы, пишет газета «КоммерсантЪ». Их нижняя палата приняла на прошлой неделе во втором и третьем чтениях. Раньше такая возможность была предусмотрена для избирателей, которые в день голосования находятся на труднодоступных территориях, например, на полярных станциях. Теперь это будет возможно и для других граждан, если этого требует защита их здоровья. Проводить досрочное голосование, как отмечает издание, можно будет в том числе в бульварах, парках и на других территориях общего пользования.