Центризбирком сможет проводить досрочное голосование вне помещений, которые предназначены для проведения выборов

Это следует из поправок к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Госдумы, пишет газета «КоммерсантЪ». Их нижняя палата приняла на прошлой неделе во втором и третьем чтениях. Раньше такая возможность была предусмотрена для избирателей, которые в день голосования находятся на труднодоступных территориях, например, на полярных станциях. Теперь это будет возможно и для других граждан, если этого требует защита их здоровья. Проводить досрочное голосование, как отмечает издание, можно будет в том числе в бульварах, парках и на других территориях общего пользования.
2020-05-18T03:04:22+03:00
2020-05-18T03:04:22+03:00
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03:04, 18 мая 2020
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