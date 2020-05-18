Работы по благоустройству в Москве в этом году вестись практически не будут

Сейчас они приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Как рассказали газете «Ведомости» в мэрии столицы, строительно-монтажные работы законсервированы, в стадии ожидания находятся конкурсные процедуры. Всего по госпрограмме «Развитие городской среды» в этом году московское руководство планировало потратить 119 млрд руб. Теперь часть средств решено потратить на перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов и общественных пространств. Город, как пишет газета, поставил на паузу проекты на 350 млрд руб.