Работы по благоустройству в Москве в этом году вестись практически не будут

Сейчас они приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Как рассказали газете «Ведомости» в мэрии столицы, строительно-монтажные работы законсервированы, в стадии ожидания находятся конкурсные процедуры. Всего по госпрограмме «Развитие городской среды» в этом году московское руководство планировало потратить 119 млрд руб. Теперь часть средств решено потратить на перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов и общественных пространств. Город, как пишет газета, поставил на паузу проекты на 350 млрд руб.
2020-05-18T02:08:09+03:00
2020-05-18T02:08:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…