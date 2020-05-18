В Женеве сегодня стартует Всемирная ассамблея здравоохранения

Здесь планируют обсудить первые результаты борьбы с пандемией коронавируса и наметить дальнейшие шаги. Форум впервые пройдет в формате видеоконференции. До конца года планируется вторая часть ассамблеи, где будут обсуждать другие вопросы, связанные со здравоохранением. Сессия открывается на фоне критики ВОЗ со стороны США. Вашингтон ранее объявил о приостановке финансирования организации.
2020-05-18T02:07:32+03:00
2020-05-18T02:07:32+03:00
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02:07, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…