В Женеве сегодня стартует Всемирная ассамблея здравоохранения

Здесь планируют обсудить первые результаты борьбы с пандемией коронавируса и наметить дальнейшие шаги. Форум впервые пройдет в формате видеоконференции. До конца года планируется вторая часть ассамблеи, где будут обсуждать другие вопросы, связанные со здравоохранением. Сессия открывается на фоне критики ВОЗ со стороны США. Вашингтон ранее объявил о приостановке финансирования организации.