Убытки российских кинотеатров из-за пандемии коронавируса могут составить около 50 млрд рублей

Большая часть приходится на потери кассовых сборов, остальные – на зарплату, коммунальные платежи и аренду, сказал агентству «Интерфакс» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его прогнозам, каждый пятый кинозал в России может вовсе закрыться. Участники рынка просят Минкультуры и Роспотребнадзор утвердить рекомендации для возобновления работы кинотеатров.