Убытки российских кинотеатров из-за пандемии коронавируса могут составить около 50 млрд рублей

Большая часть приходится на потери кассовых сборов, остальные – на зарплату, коммунальные платежи и аренду, сказал агентству «Интерфакс» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его прогнозам, каждый пятый кинозал в России может вовсе закрыться. Участники рынка просят Минкультуры и Роспотребнадзор утвердить рекомендации для возобновления работы кинотеатров.
2020-05-18T02:07:02+03:00
2020-05-18T02:07:02+03:00
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02:07, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…