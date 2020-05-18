Соединенные штаты направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Американский госсекретарь Майк Помпео сказал в интервью изданию Washington Examiner, что Россия столкнулась с серьезными трудностями, и США рады помочь. В нашу страну направлены, в частности, аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на коронавирус. Ранее Москва направила Вашингтону партию медицинской помощи. Как передавал телеканал ABC News, российская сторона выставила счет почти на 660 тысяч долларов. В российском МИДе говорили, что Кремль покрывает половину стоимости груза, а остальную половину покроют власти США.
2020-05-18T02:06:06+03:00
2020-05-18T02:06:06+03:00
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02:06, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…