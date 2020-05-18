Пираты напали на британский танкер у берегов Йемена

Судно Stolt Apal атаковали злоумышленники на двух катерах. В ходе перестрелки охране удалось вывести из строя один из катеров. Танкеру нанесены незначительные повреждения, однако груз остался невредим. Никто из членов экипажа не пострадал, передает агентство Reuters. Сообщается, что с начала года это уже девятый подобный инцидент в Аденском заливе.
2020-05-18T02:05:34+03:00
2020-05-18T02:05:34+03:00
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02:05, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…