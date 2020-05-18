Пираты напали на британский танкер у берегов Йемена

Судно Stolt Apal атаковали злоумышленники на двух катерах. В ходе перестрелки охране удалось вывести из строя один из катеров. Танкеру нанесены незначительные повреждения, однако груз остался невредим. Никто из членов экипажа не пострадал, передает агентство Reuters. Сообщается, что с начала года это уже девятый подобный инцидент в Аденском заливе.