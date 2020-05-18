Нефть марки WTI впервые с середины марта поднялась выше $30 за баррель

Brent подорожал до почти 33 долларов. В последний раз этот сорт поднимался до такого уровня в первой половине апреля. До этого в марте нефть резко подешевела из-за окончания сделки по сокращению добычи. После этого добывающие страны договорились о новом снижении производства.