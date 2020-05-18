Нефть марки WTI впервые с середины марта поднялась выше $30 за баррель

Brent подорожал до почти 33 долларов. В последний раз этот сорт поднимался до такого уровня в первой половине апреля. До этого в марте нефть резко подешевела из-за окончания сделки по сокращению добычи. После этого добывающие страны договорились о новом снижении производства.
2020-05-18T02:04:41+03:00
2020-05-18T02:04:41+03:00
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02:04, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…