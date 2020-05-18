Политический кризис завершается в Афганистане

Президент Ашраф Гани подписал соглашение о разделе власти со своим оппонентом Абдуллой Абдуллой. Оба политика ранее приняли президентскую присягу, поскольку каждый из них настаивал на своей победе в выборах.

Согласно договоренностям, действующий глава государства сохраняет за собой кресло, его оппонент получит второй по значимости пост председателя. Высшего совета по национальному примирению. Также оба смогут назначать в правительство одинаковое количество министров.