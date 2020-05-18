Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сомневается в наличии доказательств ввоза яда из России

В противном случае, дал понять чиновник, была бы возможность начать процедуру высылки российского дипломата, передает Чешское телевидение. С предложением о выдворении нескольких сотрудников посольства выступил лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала. В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что в Прагу из России прибыл сотрудник одной из спецслужб. Источники издания утверждали, что подозреваемый готовил покушение на двух пражских чиновников, один из которых был организатором переноса памятника маршалу Коневу в Праге, а второй назвал площадь перед российским посольством в память о Борисе Немцове. В российском МИДе назвали такую информацию ложью.