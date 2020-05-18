Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сомневается в наличии доказательств ввоза яда из России

В противном случае, дал понять чиновник, была бы возможность начать процедуру высылки российского дипломата, передает Чешское телевидение. С предложением о выдворении нескольких сотрудников посольства выступил лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала. В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что в Прагу из России прибыл сотрудник одной из спецслужб. Источники издания утверждали, что подозреваемый готовил покушение на двух пражских чиновников, один из которых был организатором переноса памятника маршалу Коневу в Праге, а второй назвал площадь перед российским посольством в память о Борисе Немцове. В российском МИДе назвали такую информацию ложью.
2020-05-18T01:07:47+03:00
2020-05-18T01:07:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2644517-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 18 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…