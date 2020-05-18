Ряд европейских стран приступают сегодня к очередному этапу смягчения ограничительных мер

В Италии практически отменяют карантин. Здесь возобновляют работу магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии, а также парикмахерские и салоны красоты. Вновь будут проходить службы в храмах. При этом гражданам предписано носить медицинские маски и перчатки. А в помещениях – соблюдать дистанцию. Во Франции начнут работу школы. В Польше откроются рестораны и салоны красоты. В Эстонии отменяют режим чрезвычайного положения.
2020-05-18T01:07:17+03:00
2020-05-18T01:07:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2644515-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 18 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…