Ряд европейских стран приступают сегодня к очередному этапу смягчения ограничительных мер

В Италии практически отменяют карантин. Здесь возобновляют работу магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии, а также парикмахерские и салоны красоты. Вновь будут проходить службы в храмах. При этом гражданам предписано носить медицинские маски и перчатки. А в помещениях – соблюдать дистанцию. Во Франции начнут работу школы. В Польше откроются рестораны и салоны красоты. В Эстонии отменяют режим чрезвычайного положения.