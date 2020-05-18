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01:06, 18 мая 2020

В Москве за сутки зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса

По данным оперативного штаба, скончались 77 человек. Общее количество умерших составляет 1580. По последним данным, в столице более 142 тысяч случаев заражения. Выздоровели и выписались из больниц почти 27,5 тысяч пациентов.



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