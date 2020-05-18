Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты

Глава Чечни назвал их провокаторами и сказал, что в регионе есть необходимые запасы оборудования, костюмов, масок, передает агентство РИА Новости. В четверг медики устроили сход в Гудермесе. Они утверждали, что больница не готова к приему больных коронавирусом. Через два дня участники собрания отказались от своих слов в эфире телеканала «Грозный». Они сказали, что не знали о наличии в больнице защитных средств.
2020-05-18T01:06:11+03:00
2020-05-18T01:06:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2644511-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 18 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…