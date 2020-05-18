Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты

Глава Чечни назвал их провокаторами и сказал, что в регионе есть необходимые запасы оборудования, костюмов, масок, передает агентство РИА Новости. В четверг медики устроили сход в Гудермесе. Они утверждали, что больница не готова к приему больных коронавирусом. Через два дня участники собрания отказались от своих слов в эфире телеканала «Грозный». Они сказали, что не знали о наличии в больнице защитных средств.