Военный самолет разбился в Канаде

Он принадлежал пилотажной группе The Snowbirds. Самолет упал почти сразу после взлета в провинции Британская Колумбия. Как рассказали очевидцы местному телеканалу Global News, по меньшей мере, один человек погиб, пилоту удалось катапультироваться.
2020-05-18T01:05:33+03:00
2020-05-18T01:05:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2644509-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 18 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…