Российским авиакомпаниям сегодня начнут возмещать убытки, связанные с распространением коронавируса

Субсидии помогут перевозчикам пережить сложный период и сохранить персонал.

Заявки на получение субсидий на прошлой неделе подал ряд авиакомпаний, в том числе Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии, Smartavia. Ещё от нескольких заявления с просьбами о господдержке должны поступить сегодня. В министерстве транспорта России пообещали, что выплаты начнутся с этого дня. В ведомстве рассмотрели заявку Аэрофлота, возникли вопросы, не было нескольких документов и подписей. Авиаперевозчики Аврора и Россия, которые входят в группу компаний Аэрофлот, нареканий не вызвали, отметили в министерстве. Поддержать российский авиапром на прошлой неделе поручил президент Путин. Власти собираются выделить российским авиакомпаниям больше 20-ти миллиардов рублей на возмещение убытков из-за коронавируса. Авиаперевозки в России по итогам года сократятся минимум вдвое, до 60-ти миллионов пассажиров при оптимистичном сценарии, что восстановление перелетов может начаться в июле, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.



Еще порядка 10 миллиардов рублей власти могут выделить на поддержку аэропортов.