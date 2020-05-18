Российские регионы продолжают постепенно снимать ограничительные меры, введенные около полутора месяцев назад

В Подмосковье по примеру Москвы вернутся к работе промышленные предприятия и стройки. Также возобновятся работы на объектах ЖКХ. Власти Подмосковья уверены, что регион уже к этому готов. Предполагалось, что сегодня откроются и магазины стройматериалов, однако этот процесс отложили как минимум на неделю.

В Тюменской области решили пойти чуть дальше: там, за исключением торговых центров и ресторанов, смогут открыться предприятия сферы услуг. Например, магазины площадью не более 400 кв.м. с отдельным входом с улицы. А в Петрозаводске вернутся на свои маршруты троллейбусы – правда, с ограничением числа пассажиров по числу сидячих мест в салоне и при условии ношения масок и перчаток.

Тем временем в Крыму, где уже разрешили работу салонов красоты, парикмахерских и некоторых непродовольственных магазинов, сегодня отменяют обязательный режим изоляции. Жителям полуострова будут только рекомендовать ограничить поездки и выход из дома без необходимости. В Севастополе режим изоляции также отменяют, но въехать в город можно будет только по пропускам.



Несмотря на смягчение ограничений, в России ежесуточный прирост заболевших коронавирусом продолжает превышать 9 тысяч человек.