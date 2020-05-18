США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Это сообщил госсекретарь Майк Помпео. Он отметил, что в Вашингтоне рады помочь Москве в этой непростой ситуации. США намерены передать России 200 аппаратов ИВЛ, причем расходы – порядка 5 миллионов долларов – полностью взяли на себя, сообщил ранее сайт «Голос Америки». До этого аппараты искусственной вентиляции легких США направляла Россия. Но по информации телеканала ABC, Москва выставила за них счет в 660 тысяч долларов. Позже выяснилось, что в США были направлены те же приборы, которые, предположительно, стали причинами двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга