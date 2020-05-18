В Москве за сутки умерли еще 77 человек с коронавирусом

Общее число тех, кто скончался от новой инфекции в столице выросло 1 580 человек, сообщили поздно вечером в оперативном штабе. По данным федерального штаба, опубликованные этим утром, за сутки в России было выявлено почти 10 тысяч инфицированных. Общее число заболевших превысило 280 тысяч, умерли с начала пандемии, по официальным данным, более 2600.

Российские врачи не пытаются скрыть случаи заражения коронавирусом. Им это невыгодно, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова пояснила также, что уровни летальности и смертности являются принципиально разными показателями. По словам Голиковой, показатель смертности считается на население. Данные за апрель, которые все время обсуждаются публично, официально по причинам смерти будут известны только в конце мая.