Транзит российского газа в Германию сократился почти вдвое

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на польского оператора газотранспортной системы Gaz-System. Сегодня истек долгосрочный контракт на транзит, заключенный Москвой и Варшавой еще в 1990х, и теперь польский газовый оператор будет разыгрывать мощности трубы на аукционах с повышением тарифа на прокачку. Это ключевой маршрут поставок российского газа в Евросоюз, на который приходится почти пятая часть газового экспорта России в ЕС, отмечает сайт Finanz.ru

