В США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов

Как пишет газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на Секретную службу, мошенники воспользовались загруженностью американских чиновников во время пандемии и оформили запросы на пособие по безработице от лица трудоустроенных людей. Их персональные данные, включая адреса, телефоны, номера карточек социального страхования и дебетовых банковских карт, были похищены хакерами и перекуплены задолго до появления коронавируса.