Посол Китая в Израиле Ду Вэй этим утром был найден мертвым

Тело дипломата было обнаружено в его резиденции, сообщает израильская газета «Гаарец». По ее информации, Китай завтра направит в Израиль специалистов для расследования. Власти Израиля выразили соболезнования.
2020-05-17T23:02:59+03:00
2020-05-17T23:07:08+03:00
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23:02, 17 мая 2020
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