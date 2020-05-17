Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация

По мнению президента, сохранение российской цивилизации зависит от развития таких технологий, как искусственный интеллект и беспилотная техника, а также от достижений в области генетики, медицины и образования, передают информагентства. В эфире гостелевидения было показано интервью, записанное еще в сентябре прошлого года.