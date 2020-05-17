В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщили в воскресенье в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.



«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.



Всего в столице умерли 1 580 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. По данным федерального штаба, опубликованные этим утром, за сутки в России было выявлено почти 10 тысяч инфицированных. Общее число заболевших превысило 280 тысяч, умерли с начала пандемии, по официальным данным, более 2600.