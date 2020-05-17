Футболисты «Баварии» со счетом 2:0 победили берлинский «Унион»

Чемпионат Германии сейчас единственный из европейских первенств, где возобновили матчи, несмотря на пандемию коронавируса. Встречи проходят при пустых трибунах. В профессиональный футбол продолжают играть в Белоруссии и на Фарерских островах, но к этим матчам приковано заметно меньше внимания болельщиков разных стран.