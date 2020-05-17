Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что врачи не пытаются скрыть случаи заражения коронавирусом

По ее словам, медикам это невыгодно. Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью местному блогеру заявил, что от коронавируса и пневмонии в Дагестане скончались более 40 врачей. При этом, по официальным данным, в регионе от коронавируса умерли 29 человек. Сегодня в Минздраве республики сказали, что что не все 40 медиков, о которых говорил глава ведомства, скончались от коронавируса и пневмонии. Были и другие диагнозы, сказали чиновники без уточнения деталей, передает ТАСС.
2020-05-17T22:03:23+03:00
2020-05-17T22:03:23+03:00
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22:03, 17 мая 2020
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