Как сообщает телеканал «Грозный», глава Чечни сказал об этом на заседании регионального правительства. Как отмечает государственное агентство РИА Новости, речь шла о врачах Гудермесской больницы.
В правительстве Чечни, куда наша радиостанция обратилась за комментарием, по этому поводу так и не ответили. Накануне телеканал «Грозный» сообщил, что врачи Гудермесской больницы опровергли собственные жалобы. Медики были плохо ознакомлены с ситуацией, сказал врач-уролог Аюб Налаев.
Накануне министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что врачи в полном объеме обеспечены средствами защиты. Как передает «Интерфакс», при этом глава Минздрава республики сказал, что коронавирусом заразились более 50 медиков. По его словам, скончалась беременная женщина, которая была врачом.
Рамзан Кадыров потребовал уволить провокаторов, которые пожаловались на нехватку средств защиты для медиков
Как сообщает телеканал «Грозный», глава Чечни сказал об этом на заседании регионального правительства. Как отмечает государственное агентство РИА Новости, речь шла о врачах Гудермесской больницы.