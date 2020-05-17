Эстония запретила полеты в страны с высокой заболеваемостью коронавирусом, включая РФ

Правительство Эстонии ввело запрет на полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, включив в этот список и Россию. Соответствующее распоряжение в воскресенье подписал министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас.



Как сообщила пресс-служба министерства, запрет, который введен на полеты из этой балтийской республики в Россию, Бельгию, Великобританию, Данию, Турцию и Швецию, вступает в силу 18 мая. Также с 24 мая будут запрещены полеты из Эстонии в Белоруссию. Указанные ограничения будут действовать до 7 июня, после чего будут либо продлены, либо отменены.