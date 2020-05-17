Минкультуры РФ попросило Роспотребнадзор подготовить рекомендации для работы киносетей

Министерство культуры РФ вместе с крупнейшими киносетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничений, введенных в стране в результате пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.



25 марта в Москве запретили проведение любых массовых мероприятий. Была приостановлена в том числе работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров. Аналогичные решения были приняты и в других регионах страны



«Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров», — сказал представитель пресс-службы. Он обратил внимание, что стоит учитывать, что решение о возобновлении деятельности кинотеатров принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ.