Миллиардер Алишер Усманов остался единственным россиянином в десятке богатейших людей Великобритании

Рейтинг составила газета Sunday Times. Усманов занимает седьмое место с состоянием в 14 миллиардов долларов. В прошлом году в первой десятке еще два россиянина – Роман Абрамович и Михаил Фридман. Лидером свежего рейтинга богатейших людей Великобритании стал глава компании по производству электроприборов Dyson Джеймс Дайсон. Его состояние оценивается почти в 20 миллиардов долларов.