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21:02, 17 мая 2020

Сотрудники больницы Армавира потребовали вернуть главврача, уволенного после жалоб

Сергей Смирнов был снят с должности после сообщения о невыплате надбавок за работу с пациентами коронавирусом. На видео, которое опубликовало издание GorodArmavir.ru, медработники стоят с листами бумаги, из которых складывается надпись «Смирнов, мы с тобой». «Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации», — хором произносят медики. Тем временем, в прокуратуре Краснодарского края подтвердили нарушения при выплатах стимулирующих надбавок медикам.



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