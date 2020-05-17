Сотрудники больницы Армавира потребовали вернуть главврача, уволенного после жалоб

Сергей Смирнов был снят с должности после сообщения о невыплате надбавок за работу с пациентами коронавирусом. На видео, которое опубликовало издание GorodArmavir.ru, медработники стоят с листами бумаги, из которых складывается надпись «Смирнов, мы с тобой». «Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации», — хором произносят медики. Тем временем, в прокуратуре Краснодарского края подтвердили нарушения при выплатах стимулирующих надбавок медикам.