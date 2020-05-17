Власти Германии предостерегают чиновников от использования мессенджера WhatsApp

Об этом пишет газета «Хандельсблат» со ссылкой на письмо, разосланное во все федеральные министерства. Его автор — уполномоченный правительства по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер – предупреждает, что компания «Фейсбук», владеющая сервисом, может получать уязвимые данные. К ним относятся IP-адреса, информация о местоположении пользователя, смартфоне и его операционной системе, а также дата и время отправки сообщения. На основе этих данных можно составить профиль пользователя, который может включать информацию о его хобби,профессии, финансовом положении, предпочтениях и даже состоянии здоровья.
2020-05-17T20:34:06+03:00
2020-05-17T20:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 17 мая 2020
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