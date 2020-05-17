Президент Афганистана Ашраф Гани подписал соглашение о разделе власти со своим конкурентом Абдуллой Абдуллой

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал соглашение о разделе власти со своим политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой. Согласно документу, президентом остается Гани, но Абдулла получает право назначить в правительство такое же число министров, как глава государства, передает Би-би-си. По итогам выборов, которые прошли в сентябре, оба политика объявили о своей победе. Их примирение приветствовал госсекретарь США Майк Помпео.