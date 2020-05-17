Бельгийские врачи встретили премьер-министра коридором позора

Как свидетельствуют кадры, показанные телеканалом Эр-тэ-бэ-эф, врачи и медсестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице Сен-Пьер, и по мере приближения кортежа премьера Софи Вильмес разворачивались к машинам спиной. В общей сложности в акции приняли участие порядка 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи. Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы, заявил представитель профсоюза.