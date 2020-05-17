Прокуратура нашла нарушения при выплате надбавок медикам в Пермском крае

Сотрудники четырех больниц не получили их в полном объеме. На сайте Генпрокуратуры говорится, что медучреждения региона применяли неверный порядок расчета стимулирующих выплат. Накануне Следственный комитет сообщил, что ведет проверку жалоб на невыплаты надбавок за работу с коронавирусными пациентами в 10 регионах. Днем ранее Владимир Путин раскритиковал чиновников за проволочки с финансированием.