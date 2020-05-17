США опубликовали соглашение о добыче полезных ископаемых на Луне

Документ доступен на сайте НАСА. Он расширяет международный договор о космосе 1967 года. Всего в нем 10 пунктов. В том числе, вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз – для того, чтобы страны не претендовали на эту территорию в качестве суверенной, передает агентство Рейтер. Участники соглашения должны будут регистрировать аппараты, используемые на Луне, и смогут добывать там полезные ископаемые. Это называется критически важным для исследования космоса. США рассчитывают, что другие страны подпишут соглашение, чтобы осваивать Луну на одинаковых условиях.