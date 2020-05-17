Жители Нижегородской области нашли в лесу десятки коробок с вакциной против гриппа

Видеозапись опубликована на сайте телеканала «Дзержинское телевидение». Первый заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил о проведении проверки. По его словам, региональный Минздрав не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом.