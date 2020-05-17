В подмосковном Дзержинском, где горят бензовозы, остановлено распространение огня

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. До этого источник агентства сказал, что горят два бензовоза, а рядом стоят еще семь. Площадь пожара в промзоне составила 300 квадратных метров.
Самое обсуждаемое
Худшее, что может случиться с гражданином России в условиях эпидемии Социальный, медицинский и экономические кризисы ударят по России очень тяжело, но, возможно, основная драма лежит именно в плоскости этики: государство открыто относится к гражданам как к «населению», биомассе, которая лишь мешает ему извлекать природную ренту…
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…