Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Чем именно россияне отличаются от граждан других стран, президент не пояснил. Но подчеркнул, что российская цивилизация должна развиваться на базе самых современных технологий. Среди направлений Путин выделил беспилотники, генетику, медицину и образование. Как передает «Интерфакс», это интервью было записано еще в сентябре прошлого года, но его дали в государственном телеэфире по неизвестной причине только сейчас.