Псковский митрополит Тихон договорился с региональными властями о проведении служб с прихожанами

Правила для таких мероприятий, которые начнутся с 21 мая, сегодня опубликованы на сайте епархии. Как передает издание «Фонтанка», все священнослужители, другие сотрудники храмов и волонтеры обязаны носить маски и перчатки, а также следить за соблюдением социальной дистанции прихожанами. Литургию предлагается совершать на улице. Крещения рекомендуется отложить на месяц. В СМИ митрополита Тихона часто называют духовником Путина. В Москве и Петербурге храмы для прихожан закрыты.