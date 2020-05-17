Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты

Глава Чечни на заседании правительства республики назвал их провокаторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Грозный». Кадыров подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам. Накануне чеченское телевидение показало извинения врачей Гудермесской больницы за их жалобы на нехватку масок.