Лидер футбольного чемпионата Германии – мюнхенская «Бавария» – в эти минуты начинает свой первый матч после перерыва

Уже первые матчи возобновленного Чемпионата показали, что игроки Бундеслиги во время вынужденной паузы не «груши околачивали». В Дортмунде идущая второй в Чемпионате «Боррусия» разгромила «Шальке» 0:4. Подопечные Люсьена Фавра ровно 4 раза поразили ворота соперников. А свои оставили в неприкосновенности. Впрочем, эта домашняя победа оказалась пока единственной в туре. Идущие также в лидирующей группе «Вольфсбург», «Боррусия» из Мюнхенгладбаха, а также «Герта», добились побед на выезде. И едва ли хозяевам в этой ситуации стоит пенять на вынужденную меру – не пускать из-за коронавирусной инфекции болельщиков на трибуны. Сегодня действующий чемпион и лидер первенства «Бавария» сыграет в гостях против берлинского «Униона».

Эту встречу показывает российский МАТЧ ТВ в прямом эфире. Футбольный чемпионат Германии – единственный из ведущих пяти европейских первенств, который возобновился во время пандемии.