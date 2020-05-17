Вице-премьер Чехии Ян Гамачек требует наказать виновных, допустивших утечку секретной информации в СМИ

«Надеюсь, что полиция установит тех, кто был причастен к утечке информации, и они будут наказаны», — заявил Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения. Напомним, издание Респект в апреле выпустило расследование о прибытии в Прагу российского дипломата, который якобы доставил рицин в столицу для отравления пражских муниципальных чиновников, причастных к сносу памятнику маршалу Ивану Коневу.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил газете Право о том, что контрразведка Чехии обратилась в полицию с просьбой расследовать утечку секретной информации: «Я шокирован, что некоторые вещи, на которые распространяется режим секретности, попали к общественности».

Позднее, как сообщило издание Деник, глава чешской контрразведки на заседании в парламенте сообщил, что никаких улик против прибывшего нет и высылать его не планируется.

При этом Андрей Бабиш также выразил сомнения в достоверности опубликованной информации и отметил, что и сам «задается вопросом», могут ли вообще соотноситься с реальностью выдвигаемые прессой обвинения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал утверждения чешских СМИ немыслимыми и отметил, что никто «в здравом уме» не поверит этому расследованию.