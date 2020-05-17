Агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле утверждает, что даты голосования по Конституции пока нет

По словам анонимного сотрудника администрации президента, планировать его пока не позволяет ситуация с коронавирусом. Накануне главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести 24 июня. Поправки предусматривают, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина.