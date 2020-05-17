Ведущий эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя изначально пытались скрыть масштабы вспышки коронавируса

Чжун Наньшань сказал американскому телеканалу CNN, что у него появились подозрения, когда число выявленных в Ухане случаев заражения коронавирусом оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая. Ранее Дональд Трамп неоднократно делал предположения, что источником коронавируса могла быть лаборатория в Ухане. Власти Китая это отрицают.
2020-05-17T18:34:24+03:00
2020-05-17T18:34:24+03:00
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18:34, 17 мая 2020
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