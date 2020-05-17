Госсекретарь США заявил, что власти Америки рады помочь России в борьбе с коронавирусом

По словам Майка Помпео, аппараты искусственной вентиляции легких уже в пути, пишет газета «Вашингтон экзаминер». США намерены передать России 200 аппаратов ИВЛ, причем расходы – порядка 5 миллионов долларов – полностью взяли на себя, сообщил ранее сайт «Голос Америки». До этого аппараты искусственной вентиляции легких США направляла Россия. Но по информации телеканала ABC, Москва выставила за них счет в 660 тысяч долларов. Позже выяснилось, что в США были направлены те же приборы, которые, предположительно, стали причинами двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга.
2020-05-17T18:33:45+03:00
2020-05-17T18:33:45+03:00
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18:33, 17 мая 2020
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