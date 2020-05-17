В Московской области создадут комиссию по вопросам выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев на своих страницах в социальных сетях сообщил, что власти региона будут контролировать своевременность и объем выплат, положенных врачам и медицинскому персоналу. В региональном руководстве, по словам губернатора, намерены сделать все, чтобы медики

без проволочек, быстро и четко получили все положенные деньги. Курировать вопрос лично будет вице-губернатор области Ильдар Габдрахманов. Во всех больницах и медицинских учреждениях будет размещена детальная информация о размере и порядке выплат, где также будут указаны телефоны главных врачей. Самим главврачам поручено постоянно оставаться на связи со своим персоналом и давать исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Ранее Следственный комитет начал проверку информации о невыплатах надбавок медикам в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской областях, на Кубани, в Кузбассе и других регионах. Основанием стали публикации в прессе и ряд видеообращений врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи, жаловавшихся, что обещанные деньги никто не получил.

В пятницу президент Владимир Путин указал губернаторам на то, что они несут личную ответственность за начисление доплат медикам.