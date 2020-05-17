Пациентка: В Саратовских больницах не хватает медицинского оборудования для лечения больных с коронавирусом

В Саратовских больницах не хватает медицинского оборудования для лечения больных с коронавирусом. Пациенты, которые находятся в стационарах, переоборудованных под лечение больных с коронавирусом, сталкиваются с серьезными проблемами. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из пациенток Екатерина Семенова.

«Городскую клинику им.Разумовского, в которой я лежу, отдали под коронавирус. Я поступила сюда с подозрением (на коронавирус), и в итоге он подтвердился. Проблема в том, что тут нет компьютерной томографии (КТ), есть только рентген. И когда ситуации спорные, как у меня, необходимы. Перед этим я перенесла сильную пневмонию. И врачи, сделав рентгеновские снимки, не смогли определить точно — остатки ли прежней пневмонии или это что-то новое. Они стали лечить на всякий случай», — рассказала она.

По словам Е.Семеновой, на данный момент она не может добиться направления обследования на КТ. «Перевод (в другую больницу) мне не оформляют, говоря, что это невозможно. Везти не хотят туда, где есть КТ. При этом у меня имеется серьезное заболевание — красная волчанка. И мне приносят лекарства, которые нельзя употреблять при этом заболевании», — отметила пациентка.

По оперативным данным штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом, из них 12 детей до 14 лет. Общее количество зараженных COVID-19 составляет 1754 человека. За сутки один пациент скончался. Всего выздоровели 421 человек, за сутки — 35.