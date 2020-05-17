Евросоюз обвинил Россию в распространении дезинформации во время пандемии коронавируса и подстрекательство населения к протестам.

В Германии открыты все магазины, парикмахерские, рестораны, зоопарки, музеи, начали работу школы и детсады и возобновились игры бундеслиги. Разрешены также собрания с ограниченным количеством участников. Пользуясь этим, недовольные граждане во многих городах ФРГ вышли на демонстрации против ограничительных мер правительства. Среди протестующих – в основном правые и левые экстремисты, сторонники различных теорий заговора, антисемиты и неонацисты.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил газете Bild am Sonntag, что по наблюдению органов ЕС «различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, в том числе государственные СМИ, распространяют в Евросоюзе теории заговора и дезинформацию». По его словам, это может привести к значительному влиянию на общественный климат. Цель пропаганды – поставить под вопрос способность стран ЕС преодолеть кризис, а также подорвать доверие общественности к местным органам.

Ранее берлинская газета Tagesspiegel привела примеры программ телеканала RT Deutsch – онлайн-версии Russia Today на немецком языке. В них говорилось об «эпидемии, которой никогда не было» и критиковались ограничения основных прав и свобод в ФРГ и других странах ЕС. Кроме того, предрекалась «супер-катастрофа немецкой промышленности» и «смерть ресторанов».

Немецкие порталы RT Deutsch и «Спутник» насчитывают 700 тысяч подписчиков. Новости из России рекламируются ими как «альтернативный информационный источник к обычному мейнстриму».